Киев начал консультации с Вашингтоном по тексту соглашения о минералах

Министерство иностранных дел Украины получило от американской стороны новый текст соглашения по ресурсам 28 марта. Об этом заявил глава украинского ведомства Андрей Сибига.

По данным министра, Украина уже начала консультации с США по тексту соглашения. Состоялся один раунд консультаций. Для подписания важно, чтобы он отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и Украины, приводит заявление Сибиги Telegram-канал "Новости.LIVE".

Глава украинского МИД подчеркнул важность документа для Киева. По его словам, текст соглашения предусматривает дальнейшее посильное присутствие мощного американского бизнеса, это вклад в инфраструктуру безопасности Украины.