Песков признал сложности переговоров с США по Украине

Переговоры Москвы и Вашингтона по теме украинского урегулирования продолжаются. Однако вопросы, которые обсуждают стороны, очень сложные, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Вашингтона обложить санкциями российский нефтепром, если успехи в области мирного процесса будут недостаточны.

Представитель Кремля отметил, что контакты с американской стороной продолжаются. Тема очень сложная, подчеркнул Песков: субстанции, которые обсуждаются, связанные с украинским урегулированием, требуют многих дополнительных усилий.

Также Песков напомнил: президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает. Песков прокомментировал слова президента Финляндии Александера Стубба о необходимости "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией, передает ТАСС.