Собянин: Более 2 тыс. человек зарегистрировались на конкурс "Новатор Москвы" за семь недель

Свыше двух тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс "Новатор Москвы". Приём заявок стартовал в феврале и продлится до 5 мая.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, популярность соревнования растёт, к мероприятию уже присоединилось вдвое больше участников, чем в прошлом году.

Столичные учёные и изобретатели предлагают много перспективных проектов. Например, биополимерная мембрана для эндопротезов, которая снижает риск осложнений и значительно ускоряет восстановление после операций.

Ещё одна разработка - мобильное устройство для быстрой оценки химического состава почвы и воды. По итогам конкурса будут отобраны 36 победителей и финалистов. Они получат денежные премии, а также поддержку в продвижении своих проектов и создании собственного технологического бизнеса в столице.