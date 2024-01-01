Эксперты обсудили стратегию развития зеленого фонда Москвы

В ситуационном центре правительства Москвы прошло первое заседание экспертного совета по охране и использованию зеленого фонда столицы, объединившего ведущих ученых и практиков в соответствующих областях.

"Решение о создании совета продиктовано изменяющимися условиями развития зеленого фонда Москвы. Это, в свою очередь, требует принятия сбалансированных управленческих решений с учетом мнения и опыта экспертов и представителей науки для сохранения и рационального использования зеленых насаждений нашего города", - цитирует официальный сайт мэра и правительства столицы Юлию Урожаеву, руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам Урожаевой, необходимо оценить состояние зеленого фонда и выработать решения по его сохранению и развитию. При этом решения необходимо принимать с учетом антропогенной нагрузки.

Уточняется, что в 2024 году было проведено уникальное комплексное экологическое обследование территории Лосиного Острова. Этот опыт ляжет в основу дальнейшей работы.