Адвокат рассказал, как Прилучный относится к романам Муцениеце

Когда-то Павел Прилучный и Агата Муцениеце считались одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Актриса родила любимому мужчине сына Тимофея и дочь Мию. Однако несколько лет назад актеры оформили развод. Теперь сын живет с отцом, а дочь - с матерью.

В одиночестве после развода артист долго не страдал. Он закрутил роман со звездой комедийного сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. В Сети ходили упорные слухи, что артисты скоро официально оформят отношения. Павел действительно женился. Вот только не на Мирославе. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. Влюбленные закатили роскошную свадьбу, а через год стали родителями сына Микаэля.

А вот Агата Муцениеце пока так замуж и не вышла, хотя тоже не была одна. У нее были отношения с артистом Иваном Чуйковым. А сейчас она встречается с музыкантом Петром Дрангой. Собираются ли они поженится, неизвестно.

Меж тем журналисты поинтересовались у адвоката Павла Прилучного, следит ли он за личной жизнью бывшей жены и как относится к ее романам. Оксана Даниелова ответила Woman.ru:

"Он никак к этому не относится, не следит за ее личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы".