Путин утвердил закон о защите россиян от кибермошенников

Новый закон защитит россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, создается специальная госинформсистема (ГИС) для противодействия правонарушениям с использованием интернет-технологий. Оператором системы назначено Минцифры, доступ к ней, по согласованию с ФСБ, получат генпрокуратура, Следственный комитет, Центробанк, кредитные организации и операторы связи.

Благодаря новому закону россияне получат инструменты для защиты от мошенников. В частности, пользователи смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от компаний будут маркироваться. Кроме того, пользователи получат возможность ввести запрет на оформление сим-карты без личного присутствия. А уже полученные сим-карты нельзя передавать третьим лицам - исключение из этой нормы составят только члены семьи. Госорганам и банкам запрещается связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Закон касается и отечественных банков, которые обязаны распространять мероприятия по проверке подозрительных платежей и борьбу с мошенниками не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Также граждане смогут назначать доверенных лиц, к которым банк будет обращаться за подтверждением денежных операций.