Жорин высказался о попадании Елены Блиновской на СВО

3 марта Савеловский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Елене Блиновской. Ее осудили на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Адвокаты просили суд отложить отправку Блиновской в колонию в связи с тем, что у нее есть дети в возрасте до 14 лет, однако ходатайство было отклонено.

Меж тем в Сети распространилась информация, что вместо колонии Елена Блиновская может отправиться на СВО. К слову, там уже некоторое время находится ее супруг Алексей. Шансы блогерши подписать контракт с Минобороны оценил известный адвокат Сергей Жорин.

"При одобрении такого ходатайства и успешном прохождении военной службы возможно смягчение или освобождение от уголовной ответственности. Однако окончательное решение принимается компетентными органами на основе конкретных обстоятельств дела и личности осужденного. Далеко не со всеми, кто изъявляет желание отправиться на СВО, заключают контракты", - сообщил адвокат "Звездачу".

Если прошение Блиновской будет удовлетворено, якобы ей дадут три недели на подготовку: обучат военному делу и сборке БПЛА.