На МКАД в районе развязки с Каширским шоссе столкнулись шесть машин

Движение транспорта в эти минуты затруднено на внутренней стороне МКАДа, в районе развязки с Каширским шоссе. Там произошло крупное ДТП. Столкнулись шесть автомобилей. Есть пострадавшие.

В аварию попали сразу несколько легковушек, фургон и мусоровоз. Который от удара перевернулся на бок. У всех машин серьёзные повреждения. Пострадали три человека. На место прибыл санитарный вертолёт.

Движение на этом участке ограничено до одной полосы. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Выяснение обстоятельств ДТП на контроле в прокуратуре.