Московские школьники и педагоги продолжают оказывать поддержку участникам СВО

Учащиеся и педагоги столичных школ регулярно оказывают поддержку участникам специальной военной операции, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

"В акциях по сбору гуманитарной помощи участвуют школьники, родители, педагоги. Бойцам и жителям новых регионов передают продуктовые наборы, медикаменты, теплые вещи, средства личной гигиены. Кроме того, дети пишут письма российским военнослужащим. Они благодарят бойцов за подвиги, желают успехов и скорейшего возвращения домой. Помимо этого, ребята встречаются с героями СВО и навещают их в госпиталях", - говорится в сообщении.

Так, волонтеры школы №1360 еженедельно с фруктами и сувенирами посещают центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, школа №117 сотрудничает собирает медикаменты для госпиталя в Донбассе, а ансамбль песни и пляски имени Локтева регулярно проводит концерты в центре протезирования и комплексной реабилитации московского медицинского клинического центра "Вороновское".