МИД объяснил сложности в переговорах с США по Украине

Поиск путей урегулирования на Украине затрудняет позиция Вашингтона. Американская сторона не требует устранения первопричин украинского конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, в схемах США по прекращению огня на Украине на сегодня нет места главному требованию России. Это начисто отсутствует, и это надо преодолевать, отметил дипломат. Он подчеркнул, что Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, однако не может принимать их без учета своих приоритетов. У России есть продуманный комплекс собственных подходов, приводит слова замминистра РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает контактировать с США по вопросу конфликта на Украине. Однако тема очень сложная и требует дополнительных усилий, подчеркнул представитель Кремля.