Актриса Екатерина Семенова сообщила о романе с известным артистом

Екатерина Семенова считается одной из самых востребованных сериальных актрис. Однако не только в работе ей доставались драматические жизненные перипетии. И в реальности актриса многое перенесла. Известно, что у нее были романтические отношения с сыном Олега Табакова Антоном, актером Алексеем Макаровым. От Табакова, кстати, у артистки есть взрослый сын Никита. Также от первого мужа Кирилла Сигала у Екатерины дочь Мария.

О своей личной жизни, впрочем, Семенова предпочитает не распространяться. Однако в свежем интервью призналась, что совершенно счастлива. Она встречается с известным актером. Имени его Екатерина решила не называть.

"Это большое счастье для меня… Он меня очень поддерживает. Это такое взрослое и осознанное чувство, которое доставляет мне огромную радость. Он тоже актер, известная личность. Зачем нам эти разговоры вокруг нашей пары?!" - заявила Семенова.

Будучи дважды замужем, в третий раз актриса идти под венец не торопится. Екатерина не считает регистрацию брака чем-то необходимым. Актриса сказала lady.mail.ru:

"Поставить печать в паспорте? Не знаю, не задумывалась… А вот жить вместе с любимым человеком — этого мне хотелось бы, да".