Состоялся I тур третьего сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ по тэг-регби

В субботу, 29 марта, был дан торжественный старт I туру третьего сезона главного корпоративного турнира по тэг-регби. На этот раз он прошел в Москве, в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, и в нем приняло участие 27 команд. Это максимум с момента основания Лиги. И это первый тур, когда тэг-регби является официальной спортивной дисциплиной.

С этого сезона команды оказались поделены на два дивизиона: "Спортивный" (в нем допускается участие игроков с регбийным опытом) и "Корпоративный". В совокупности команды провели 79 матчей, и к концу дня определили победителей и призеров в обоих дивизионах.

В церемонии открытия приняли участие и выступили с приветственным словом директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала "Матч ТВ" Елена Рудакова, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, председатель Правления Российских Студенческих Отрядов Юлия Дрожжина, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Владимир Макаров, управляющий партнер SA Media Group, член Попечительского Совета РК ЦСКА Андрей Сущик, депутат Московской городской Думы, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова, Боец смешанных единоборств, действующий Чемпион лиги "Наше Дело" и лиги "Fight Nights" Дмитрий Арышев.

Поддержать любителей приехали и наши профессионалы, легенды РК ЦСКА Дарья Шестакова, Снежанна Кулькова, Петр Ботнараш, Андрей Гарбузов и ведущий тура Василий Артемьев.

В рамках сегодняшней торжественной церемонии открытия I тура третьего сезона было подписано соглашение о сотрудничестве между РК ЦСКА и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Свои подписи под соглашением поставили президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин и руководитель центра, депутат Московской городской Думы Дарья Борисова.

Для детей, которые приехали поддержать своих играющих родителей (но для которых было слишком утомительно находиться возле полей) были организованы аквагрим, скалолазанье, мастер-классы, анимация и маскоты — настоящий семейный праздник.

Среди призеров и других мест в I туре третьего сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ по тэг-регби:

Дивизион "Корпоративный": МУФАСА (команда Московского управления Федеральной антимонопольной службы); Х5 Group; КРОК; Gauss; OZON; Команда Омбудсмена; M2Media; Российские Студенческие Отряды; GAGAWA; Московский Транспорт; сборная Лиги Золотого Кольца (Ярославль); Жирный Чат; Тушино Grand Reserve; РусАгро; Департамент Добрых Дел (команда Департамента труда и социальной защиты города Москвы);

Дивизион "Спортивный": #Хэштеги; СберМаркетинг; Менеджмент РК ЦСКА; ДСМИР (Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы); Восток-Медиа; SA Rugby Team; Интеллект (Тула); HOFF; Сколково; ДГИ (Департамент городского имущества города Москвы); Московское Образование; Los Parents

II тур третьего сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ состоится 21 июня в Калининграде.