Сергей Лавров анонсировал российско-китайский саммит

Политические лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки". Такое заявление сделал во вторник, 1 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат встретился в Москве с китайским коллегой Ван И, причем перед этими переговорами подчеркивалось, что их цель — подготовка российского-китайского саммита, который планируется в мае.

Лавров отметил, что встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития двусторонних отношений. Благодаря двум лидерам они "вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", пишет "Коммерсантъ".

Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Го Цзякунь заявил, что публикации о том, что власти Китая якобы обсуждают свое участие в миротворческой миссии на Украине, являются ложью. Пекин назвал фейком соответствующие слухи.

Между тем профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин подчеркивал, что "совершенно невозможно" говорить о том, что начало диалога России с Соединенными Штатами, как и "другие европейские проекты" замедляют поворот на восток, ведь "это не только Китай и Юго-Восточная Азия".