Синоптик Тишковец: "Первая половина апреля будет провальной"

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в апреле. Он отметил, что второй месяц весны будет скупым на тепло и щедрым на осадки.

"Первая половина апреля будет провальной и относительно холодной!" - сообщил синоптик.

Тишковец рассказал, что ночью температура будет периодически стремиться к нулевой отметке. Не исключены заморозки. В первые дни апреля днем столбики термометров будут показывать +9–14. К ближайшим выходным и далее температура понизится до +4–9, что на несколько градусов холоднее нормы.

В связи с этим синоптик рекомендовал москвичам пока не убирать теплые вещи. Он сообщил, что количество осадков в апреле может превысить норму на 10–30% из-за "аномально дождливого начала" месяца.

Однако вторая половина месяца снова окажется теплой. Жителей Центральной России погода и вовсе порадует "всплесками комфортного майского тепла" с температурой до +20 градусов. Но накануне Первомая не исключена вероятность очередного арктического вторжения, передает НТВ.