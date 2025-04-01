В Кремле прокомментировали сообщения об угрозах Трампа ввести новые санкции

Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных пошлин на российскую нефть. О планах США сообщили СМИ. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном, затрагивается и тема санкций. "Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским урегулированием, очень сложная. Она требует многих дополнительных усилий", — сообщил представитель Кремля.

В американских СМИ накануне прошла информация, что Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из России, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Якобы так американский лидер отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы, пишет "Газета.ру".