Польша объявит в розыск российских экспертов по делу о крушении Ту-154 Качиньского

Прокуратура Польши намеревается объявить в розыск 43 российских экспертов, которые осуществляли вскрытия тел жертв крушения польского президентского самолета в Смоленской области в 2010 году. Об этом во вторник, 1 апреля, рассказал руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц.

По утверждению польского следователя, "в медико-судебных заключениях, касающихся вскрытия тел жертв катастрофы, которые российские врачи составили для проведения расследования крушения польского самолета, было очень много ложной информации".

Шварц уверяет, что в десятках разделов экспертных заключений были выявлены серьезные нарушения, которые могут квалифицироваться как преступные. Детали он не привел, но пообещал инициировать международный розыск экспертов, которые составляли эти документы, сообщает РИА Новости.

Пассажирский авиалайнер Ту-154М, следовавший специальным рейсом из Варшавы в Смоленск, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" в сложных погодных условиях. Погибли семь членов экипажа и 89 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского с женой, ряды высокопоставленных политиков и военных.

В польской Генпрокуратуре признали, что версия взрыва на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году не нашла подтверждения у экспертов и официально признана несостоятельной. Министерство обороны Польши также подтверждало, что от версии о "русском следе" пришлось отказаться за недоказанностью.

Официальная Варшава рассказала, что не собирается подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, ведь у него "даже теоретически нет шансов на успех".