Вашингтон планирует ввести пошлины на большую часть импорта

Вашингтон планирует ввести пошлины в 20% на большую часть импорта в США. Предложение подготовили помощники президента США Дональда Трампа, сообщает со ссылкой на источники газета Washington Post.

Трамп назначил на 2 апреля введение зеркальных пошлин против Китая и ряда других стран, назвав этот день Днем освобождения. В Белом доме отметили, что речь идет о 15 странах, имеющих наибольший торговый профицит с США или применяющих дискриминационные пошлины.

Помощники главы государства сообщают, что один из вариантов предполагает повышение импортных пошлин на продукцию почти из всех стран. Белый дом полагает, что такой шаг вкупе с дополнительными пошлинами на импорт автомобилей и фармпрепаратов поможет Штатам получить более шести триллионов долларов дохода. Окончательное решение еще не принято.