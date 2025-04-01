Forbes: Трамп за год удвоил свое состояние

Президент США Дональд Трамп за год увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов. Это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

"Мало у кого из миллиардеров год был лучше, чем у Дональда Трампа, и не только потому, что он вновь стал президентом США", — пишет журнал Forbes.

По данным издания, американский лидер хорошо заработал на криптовалюте. Но по-прежнему главным активом Трампа остаются здания. Помимо этого, президент США владеет гольф-клубами, самолетом Boeing 757-200 и винодельней.

В рейтинг самых богатых людей в мире, по версии журнала Forbes, вошли более трех тысяч человек, их общее состояние составило рекордные 16,1 триллиона долларов. Возглавил топ Илон Маск. Состояние предпринимателя оценивается в 342 миллиарда долларов.