Германия выдвигает пятитысячный контингент к границе России

Берлин нашел способ обеспечить свою безопасность. В рамках политики укрепления восточного фланга НАТО Германия разместит пять тысяч военных на территории Литвы, сообщает журнал Politico.

Как сообщает издание со ссылкой на группу немецких военных, недавно созданная 45-я бронетанковая бригада была официально активирована. Церемония прошла за пределами Вильнюса. Создан временный штаб, представлен герб бригады, подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера.

По данным журнала, развертывание контингента завершится к 2027 году. Бригада разместится в 30 километрах от столицы Литвы. В Вильнюсе ранее заявили о готовности стать частью коалиции по поддержке Украины - "коалиции желающих".