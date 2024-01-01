Путин вынес на обсуждение Совбеза борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин проводит во вторник, 1 апреля, совещание с постоянными членами российского Совета безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Глава государства вынес на обсуждение дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой, подчеркнув, что "вопрос очень важный, здесь и комментарии дополнительные не нужны".

Первым докладчиком Владимир Путин назвал директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, сообщается на официальном сайте Кремля.

В феврале российский лидер выступал на расширенной коллегии Федеральной службы безопасности. Владимир Путин отмечал, что больше половины преступлений террористической направленности, совершенных в России в 2024 году, оказались делом рук украинских спецслужб.

Президент также подчеркивал, что необходимо "работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт". Национальному антитеррористическому комитету предписано координировать эти усилия, планировать превентивные меры, а также уделять повышенное внимание защите стратегических военных и гражданских объектов.