Офис главы киевского режима Владимира Зеленского начал подготовку к выборам главы государства, утверждают во вторник, 1 апреля, информированные источники украинских средств массовой информации.

По словам источников, нового украинского президента могут выбрать в августе, однако конкретная дата проведения выборов будет зависеть, прежде всего, от уверенности офиса Зеленского в его победе. Главным его соперником называют экс-главкома украинской армией Валерия Залужного, которого отправили послом в Лондон.

В Киеве отмечают, что "украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают", причем "к выборам надо готовиться заранее" (цитаты по РИА Новости). С учетом этого подготовка к возможным будущим выборам уже стартовала, хотя официально этого киевский режим не объявляет и не признает.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что президентские выборы на Украине состоятся уже в мае, поскольку "американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться". По этой схеме, как утверждает Шарий, "Зеленский должен уйти с поста президента и передать власть Стефанчуку, спикеру Верховной рады".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что введение временного управления на Украине дало бы возможность провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство. При этом президент России подчеркнул, что "это только один из вариантов".