Дворцов: Ваенга после трагедии на концерте потратила на охрану 500 тысяч рублей

Певица Елена Ваенга внесла изменения в свой райдер. Теперь артистка требует, чтобы на ее концертах были лицензированные телохранители с разрешениями на ношение и использование оружия. Это влетит организаторам выступлений в копеечку.

Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, Ваенга уже потратила не менее полумиллиона рублей на усиленную охрану. По словам Дворцова, услуги одного телохранителя стоят от 150 до 250 тысяч рублей в месяц, знаменитости же обычно нанимают себе два-три охранника.

"Звезде важно сопровождение, чтобы не случилось казусов со стороны зрителей. Есть много людей неадекватных, которые любят или ненавидят артиста", — пояснил продюсер.

Напомним, в конце февраля на концерте Ваенги в Твери произошла трагедия. Скончалась 71-летняя поклонница артистки. Причиной смерти пожилой зрительницы стал оторвавшийся тромб, передает "Абзац".