Белоусов доложил Путину о реализации моратория на удары по энергообъектам

Российский министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства Владимиру Путину и Совету безопасности России о соблюдении временного запрета на удары по энергетическим объектам в рамках специальной военной операции.

Как уточняет пресс-служба Кремля, это произошло на совещании постоянных членов Совбеза во вторник, 1 апреля. Прежде чем предоставить слово первому докладчику по основной теме мероприятия — борьбе с терроризмом — Владимир Путин обратился к Белоусову.

Президент попросил министра обороны высказаться "по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной". Подробности не сообщаются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ВСУ "не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры", а потому "было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры".

В администрации российского лидера также отмечали, что Москве и Вашингтону удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов энергетической инфраструктуры, подпадающих под действие временного моратория.