Путин: Россия и Китай успешно сотрудничают на множестве международных площадок

Россия удовлетворена развитием отношений с Китаем. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с главой МИД КНР Ван И. В ответ высокий гость высказал мнение, что дружба между нашими странами носит долгосрочный и неконъюнктурный характер и не направлена против кого-либо. И подчеркнул, что Россия и Китай должны вместе отстаивать послевоенное мироустройство с главенством ООН, а также многополярный мир.

В мае в Москву для участия в праздновании 80-тилетия Победы в Великой Отечественной войне прилетит председатель КНР Си Цзиньпин. И, по словам Владимира Путина, китайского лидера ждет обширная программа.