Путин: Россия и Китай успешно сотрудничают на множестве международных площадок

Россия удовлетворена развитием отношений с Китаем. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с главой МИД КНР Ван И. В ответ высокий гость высказал мнение, что дружба между нашими странами носит долгосрочный и неконъюнктурный характер и не направлена против кого-либо. И подчеркнул, что Россия и Китай должны вместе отстаивать послевоенное мироустройство с главенством ООН, а также многополярный мир.
В мае в Москву для участия в праздновании 80-тилетия Победы в Великой Отечественной войне прилетит председатель КНР Си Цзиньпин. И, по словам Владимира Путина, китайского лидера ждет обширная программа.
Путин: Председатель Китайской народной республики будет у нас основным гостем. И у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений. И обсудить наше взаимодействие на международных площадках. Среди которых мы прежде всего выделяем ООН, Совет безопасности ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС, на которых мы успешно работаем.
Ван И: Сегодня у меня хорошая возможность лично выслушать ваше ценное мнение, о котором я доложу лично председателю. Уверен в том, что предстоящая поездка Си Цзиньпина в Россию, а также ваш визит в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.