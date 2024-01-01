Рейтинг миллиардеров Forbes пополнили 15 россиян

Количество российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes за год выросло со 125 до 146 человек. Прирост во многом обеспечен новыми людьми в списке — впервые в рейтинг попали сразу 15 человек.

Как отмечает издание, совокупное состояние богатейших россиян за год выросло до 625,5 миллиарда долларов. Вошедшие в рейтинг миллиардеры из России представляют самые разные сферы деятельности: энергетика, финансы, информационные технологии, фармацевтика, АПК и другие.

Из российских новичков рейтинга самое большое состояние имеет Викрам Пуния (2,1 миллиарда долларов). Как пишет Forbes, "Фармасинтез", принадлежащая бизнесмену, стала крупнейшим поставщиком лекарств для российских больниц.

Самую высокую строчку из миллиардеров-россиян вновь занял основатель "Лукойла" Вагит Алекперов (28,7 миллиарда долларов). Далее идут основатель "Северстали" Алексей Мордашов (28,6 миллиарда долларов), глава "Новатэка" Леонид Михельсон (28,4 миллиарда долларов), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (26,5 миллиарда долларов), президент "Норникеля" Владимир Потанин (24,2 миллиарда долларов).

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе кабмина, рассказал об успехах национальной экономики, назвав главным результатом в этой сфере рост реальных доходов россиян почти на 8,5%.

По данным Ростата, доля российских семей, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, во втором квартале 2024 года достигла исторического максимума. Также увеличилась доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи.