Белград и Будапешт стремятся к заключению военного союза. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после подписания документа о сербско-венгерском стратегическом сотрудничестве в сфере обороны.

Власти этих стран выступают против политики Брюсселя, направленной на конфронтацию с Москвой и бесконечную поддержку Киева. Но все их призывы к здравому смыслу остаются неуслышанными. Вновь в украинскую столицу приехала глава германского МИДа с очередной порцией обещаний.

Репортаж Александра Панюшкина.