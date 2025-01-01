Стало известно, почему Цымбалюк-Романовская скрывает отца своей дочери

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Пианистка призналась, что родила дочь, но пока держит в секрете имя девочки, а также не говорит, кто отец малышки.

Бывшая жена Армена Джигарханяна мастерски скрывала беременность, об этом не прознал ни один светских репортер. Теперь она не желает раскрывать имя мужчины, от которого родила своего первенца.

Виталина отметила, что будет воспитывать дочку сама. От отца девочки пианистке ничего не нужно. И на это есть свои причины. Судя по словам самой Цымбалюк-Романовской, с отцом девочки она рассталась.

"Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно ребенка", — заявила Виталина в беседе с "Дни.Ру".