Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев саркастично высказался об отношениях Европы и киевского режима. Политик опубликовал шарж с подписью "Европейские элиты выбирают смерть".

В День дурака, который отмечается 1 апреля, в социальной сети X Медведев опубликовал коллаж, на котором изображены предводитель киевского режима Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский жалуется, что Европа его больше не любит, а фон дер Ляйен с чертами Адольфа Гитлера отвечает, что "мы снова полюбили жителей Евросоюза". Однако тут же глава Еврокомиссии уверяет, что это лишь первоапрельская шутка.

Так Дмитрий Медведев напомнил, что власти стран — членов Евросоюза и официальный Брюссель пренебрегли благополучием собственного населения ради поддержки киевского режима.

Между тем в Европе потребовали от Москвы "продемонстрировать серьезную приверженность" мирному завершению конфликта на Украине. Великобритания, ФРГ, Испания, Италия, Польша и Франция заявили, что готовы расширить антироссийские рестрикции.

Ранее источники предупредили, что если Соединенные Штаты отменят санкции против России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине, это сделает бесполезными и ограничительные меры Евросоюза.