Глава МИД Китая рассказал, как началась долгосрочная дружба с Россией

Китайско-российская дружба носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер, причем началась она с совместного сопротивления фашизму и милитаризму в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал во вторник, 1 апреля, министр иностранных дел КНР Ван И. Дипломата принял в Москве президент России Владимир Путин.

Китайский министр отметил, что Москве и Пекину нужно создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укрепить основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрыть потенциал в сфере технологических инноваций и экологического развития.

При этом Ван И подчеркнул, что сотрудничество России и Китая никогда не было направлено против третьих сторон.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, как развиваются двусторонние отношения, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел. Политик рассказал, что в мае в России ждут председателя КНР Си Цзиньпина не только для участия в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин рассказал, что приезд Си Цзиньпина "также станет и отдельным визитом", а сам китайский лидер "будет у нас основным гостем", сообщает РИА Новости.

Ранее Москва и Пекин подчеркивали, что стремятся к справедливому мироустройству и защищают международную систему, основанную на принципах и уставе ООН, а также выступают против переписывания истории и продвигают правильный взгляд на события Второй мировой войны.