Лавров: Американцы изучают предложения России по черноморской инициативе

На Совете безопасности во вторник обсуждали, среди прочего, возобновление черноморской зерновой инициативы. Об этом договаривались российские и американские эксперты в Эр-Рияде 24 марта.

Докладчиком по этому вопросу на Совбезе вступал глава нашего МИДа Сергей Лавров.