Лавров: Американцы изучают предложения России по черноморской инициативе

На Совете безопасности во вторник обсуждали, среди прочего, возобновление черноморской зерновой инициативы. Об этом договаривались российские и американские эксперты в Эр-Рияде 24 марта.
Докладчиком по этому вопросу на Совбезе вступал глава нашего МИДа Сергей Лавров.
Лавров: Мы свои обязательства соблюдали, а в отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было. Поэтому сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок фрахта, страхования и так далее. Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения. Обещали в ближайшее время отреагировать.