Продюсер раскрыл правду о растущем копией Киркорова сыне Стоцкой

Певица Анастасия Стоцкая растит сына и дочь, которых родила от ресторатора Сергея Абгаряна. Но в Сети, каждый раз, когда артистка публикует фотографии наследников, народ удивляется, как же дети Стоцкой похожи на Филиппа Киркорова.

Несколько лет назад даже ходил слух, что у звезд был роман. Якобы даже Алла Пугачева безумно ревновала Киркорова к Стоцкой. Эти сплетни еще больше подогревают интерес аудитории к внешности наследника Анастасии.

Продюсер Сергей Дворцов сделал заявление, которое разочаровало тех, кто надеялся, что Стоцкая родила от Киркорова. И сын, и дочь певицы точно не имеют никакого отношения к поп-королю.

"Это миф, фейк. Возможно, это был просто какой-то пиар-роман или какая-то договоренность, если отношения и были", — утверждает Дворцов.

По словам продюсера, сейчас Стоцкая ведет более закрытый образ жизни, потому что сосредоточена на работе в театре, светские мероприятия потеряли для нее интерес.

Произошли изменения и в личной жизни артистки, пять лет назад она ушла от мужа Сергея Абгаряна. У нее возник роман с коллегой по мюзиклу "Шахматы" Александром Казьминым. Развод Анастасия и Сергей оформили лишь в 2023 году, пишет портал "Страсти".