Лавров: Россия полностью соблюдает мораторий на удары по энергообъектам

Российский министр обороны Андрей Белоусов рассказал президенту, что мораторий на атаки на энергетические объекты не соблюдается со стороны киевского режима. Об этом рассказал во вторник, 1 апреля, глава МИД России Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, вопреки мораторию энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам со стороны украинских националистов "все это время, может быть с перерывом на один-два дня".

Лавров подчеркнул, что "тот перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов на задание Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу", а также главе Госдепа Марко Рубио.

Кроме того, факты нарушений переданы российским представителям в ООН и ОБСЕ, чтобы дипломаты "в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью", цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия оставляет за собой право прекратить соблюдение пресловутого моратория, ведь "было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры".

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что действия Киева способны "изрядно подпортить наметившуюся тенденцию" к возобновлению мирных переговоров, хотя в реальности "здесь пока нечего срывать".