Россия и Соединенные Штаты готовят вторую встречу на уровне делегаций. Об этом рассказал во вторник, 1 апреля, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, прежде уже "была встреча в Стамбуле", а в настоящее время готовится вторая встреча. Одновременно с этим "идут контакты по телефону и видеоконференцсвязи".

Лавров подчеркнул, что "мы видим наметившийся прогресс" и планируем посвятить вторую встречу ликвидации раздражителей в российско-американских отношениях, а также нормализации контактов.

Министр также заявил, что России для возобновления черноморской инициативы нужны не обещания, а конкретные дела. По его словам, американцы сейчас изучают предложения российской стороны, сообщает РИА Новости.

В феврале Сергей Лавров выступил с рядом заявлений после переговоров в Эр-Рияде с американскими политиками — впервые за последние несколько лет. При этом была затронута тема урегулирования конфликта на Украине. В том, что касается предводителя киевского режима Владимира Зеленского, то всю его команду "надо урезонить", а самому ему "дать по рукам", отмечал дипломат.

При этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Москва выдвигала ряд условий, на которых соглашалась возобновить действие так называемой черноморской мирной инициативы, предполагающей безопасность судоходства в Черном море и транспортировку продовольствия и удобрений.