Вторжение в Курскую область назвали провалом ВСУ. Об этом публично рассказал бывший украинский командир Анатолий Козел.

По словам офицера ВСУ, операция должна была длиться два месяца, тогда бы киевский режим мог получить краткосрочные политические дивиденды. Но в итоге украинская армия потеряла большое количество солдат и техники, не добилась никаких вразумительных результатов в Курской области, да к тому же упустила свои позиции в Донбассе.

"Номер один по обеспечению боевых действий была Курщина. То есть все люди в основном, вся техника шли куда? На курское направление. А за счет этого что у нас страдало? Весь восточный фронт", — пожаловался Козел в интервью "5 каналу".

Напомним, что по данным Минобороны России, за время боевых действий в Курской области Украина лишилась более 70 тысяч солдат.