Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Ваше Солнце сегодня получает идеи от интеллектуалки Луны в Близнецах. Вы точно будете знать, чего хотите, и легко найдете нужные слова, чтобы об этом заявить.

Тельцы

День подойдет для уединения, размышлений, возвращения к важным внутренним темам. Не бойтесь остановиться и услышать, что говорит ваше подсознание.

Близнецы

Луну в вашем знаке мотивирует Солнце в Овне – эта парочка способна сдвинуть горы! Отличный день для карьерных шагов, продуктивных встреч и новых целей.

Раки

Ваша социальная жизнь заиграет новыми красками - кто-то напишет, позовет куда-то, удивит. Делитесь своими планами, обсуждайте идеи с теми, чье мнение для вас важно.

Львы

Учеба, новый опыт, расширение горизонтов - вот ваши темы дня. Солнце в Овне подталкивает к действию, а Луна в Близнецах помогает быстро схватывать суть.

Девы

В центре внимания всех представителей знака - тема совместных ресурсов. Возможно, вы поймете, как можно улучшить систему финансов в паре, вашей семье или рабочем проекте.

Весы

Если отношения давно просят ясности, сегодня можно сделать шаг навстречу. Главное - не увиливать от разговоров, ведь рано или поздно придется поговорить!

Скорпионы

Энергия дня идеально подходит для режима "взялся - и сделал". Если у вас есть желание изменить свои привычки - воспользуйтесь сегодня помощью звезд.

Стрельцы

Хочется яркости, весны, свободы, и это желание абсолютно логично. Сегодня отличный момент для смены образа, необычного свидания или занятия любимым хобби.

Козероги

Звезды мягко настраивают на заботу о собственном комфорте. Прислушайтесь к себе, и если душа просит новое рабочее кресло или подушку – исполните ее желание!

Водолеи

Информационные потоки активны - вы будете на связи, в переписке, в делах. День отлично подойдет для переговоров, коротких поездок, оформления документов.

Рыбы

Вы не любите всерьез заниматься финансами, а приходится! Не поленитесь составить подробный план или изучить свои расходы - польза будет ощутимой.