Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Овны
Ваше Солнце сегодня получает идеи от интеллектуалки Луны в Близнецах. Вы точно будете знать, чего хотите, и легко найдете нужные слова, чтобы об этом заявить.
Тельцы
День подойдет для уединения, размышлений, возвращения к важным внутренним темам. Не бойтесь остановиться и услышать, что говорит ваше подсознание.
Близнецы
Луну в вашем знаке мотивирует Солнце в Овне – эта парочка способна сдвинуть горы! Отличный день для карьерных шагов, продуктивных встреч и новых целей.
Раки
Ваша социальная жизнь заиграет новыми красками - кто-то напишет, позовет куда-то, удивит. Делитесь своими планами, обсуждайте идеи с теми, чье мнение для вас важно.
Львы
Учеба, новый опыт, расширение горизонтов - вот ваши темы дня. Солнце в Овне подталкивает к действию, а Луна в Близнецах помогает быстро схватывать суть.
Девы
В центре внимания всех представителей знака - тема совместных ресурсов. Возможно, вы поймете, как можно улучшить систему финансов в паре, вашей семье или рабочем проекте.
Весы
Если отношения давно просят ясности, сегодня можно сделать шаг навстречу. Главное - не увиливать от разговоров, ведь рано или поздно придется поговорить!
Скорпионы
Энергия дня идеально подходит для режима "взялся - и сделал". Если у вас есть желание изменить свои привычки - воспользуйтесь сегодня помощью звезд.
Стрельцы
Хочется яркости, весны, свободы, и это желание абсолютно логично. Сегодня отличный момент для смены образа, необычного свидания или занятия любимым хобби.
Козероги
Звезды мягко настраивают на заботу о собственном комфорте. Прислушайтесь к себе, и если душа просит новое рабочее кресло или подушку – исполните ее желание!
Водолеи
Информационные потоки активны - вы будете на связи, в переписке, в делах. День отлично подойдет для переговоров, коротких поездок, оформления документов.
Рыбы
Вы не любите всерьез заниматься финансами, а приходится! Не поленитесь составить подробный план или изучить свои расходы - польза будет ощутимой.