МИД ФРГ поставил свое условие сделки США с Украиной по недрам

Американские власти должны привести планируемую сделку по украинским природным ресурсам в соответствие с законодательной системой Евросоюза. Такое мнение высказала во вторник, 1 апреля, исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщает Reuters, единственным аргументом, которым Бербок подкрепила свою позицию, стало заявление о том, что, "в конце концов, это наш европейский континент", а потому "любое" новое соглашение должно соответствовать законодательству Европейского союза.

Ранее интерес к планируемой украино-американской сделке по недрам проявил Париж. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что "экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или вопросами безопасности".

Между тем украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что предложенный Соединенными Штатами вариант соглашения по недрам — это "просто ужас" для Украины. Документ составлен "не в нашу пользу" и не дает украинскому народу ничего, зато открывает американцам безграничный доступ к ресурсным богатствам Украины.