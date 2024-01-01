Роспотребнадзор оценил опасность вспышки гепатита в Чехии для россиян

Распространение гепатита А в Чехии не окажет заметного влияния на эпидемиологическую обстановку в России. Об этом заявили во вторник, 1 апреля, в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Ведомство отметило, что в Чехии с начала 2025 года было выявлено 320 случаев заболевания — это больше половины случаев, зарегистрированных за весь 2024 год.

Однако это не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России. Риски завоза вируса из Чехии минимальны, в том числе благодаря ограничению туристических потоков и противоэпидемическим мерам как на границе, так и внутри российской территории, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Российские власти уделяют повышенное внимание защите населения от инфекционных заболеваний. Весной 2024 года, например, федеральный кабмин направил регионам на приобретение лекарств от гепатита С более 4,5 миллиона рублей.

Основные усилия специалистов во всем мире направлены на разработку препаратов для профилактики и лечения наиболее опасных заболеваний, включая гепатит. Россия в этой сфере зачастую опережает западных коллег.