Путин принял лидера боснийских сербов Додика

Президент России Владимир Путин принял в Москве лидера Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Это во вторник, 1 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточняет пресс-служба Кремля, встреча политиков состоялась в Кремле, с российской стороны в ней также принял участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Милорад Додик находится в международном розыске по линии Интерпола, однако он прибыл в Москву и воздать долг памяти защитившим Европу от нацизма советским солдатам у Могилы Неизвестного солдата

Ранее Милорад Додик не раз открыто выражал поддержку российской политики на Украине, хотя Запад, по его словам, ежедневно уговаривает Республику Сербскую Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России.

При этом в Североатлантическом альянсе заявляли, что питают обеспокоенность в связи с сепаратистской риторикой и внешним влиянием, якобы демонстрируемыми со стороны России, в Боснии и Герцеговине.