Последние массированные атаки на остатки подразделений ВСУ - и над посёлком Разлив реет российский флаг. Наши бойцы из 29-й гвардейской армии группировки "Восток" не без труда - осада шла 10 дней - взяли этот населенный пункт на западе Донецкой народной республики. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали артиллеристы и операторы БПЛА, которые выбивали противника из лесопосадок и блиндажей.

Немаловажную стратегическую точку - село Запорожье - освободили и военнослужащие группировки войск "Центр". Бойцы признаются: взяли село лишь потому, что работали в одной команде. Штурмовиков постоянно прикрывали артиллерия и авиация, а операторы беспилотников контролировали действия врага, а также первыми атаковали его укрепления. ВСУ понесли большие потери. Многие националисты сдались в плен.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Шевченко, Котлино, Красноармейск, Сергеевки, Новосергеевки и Удачного.

Украинского военнослужащего удалось одолеть в рукопашном бою нашему танкисту. Механик-водитель с позывным Макс сначала сам чуть было не оказался в руках националистов, но, воспользовавшись замешательством противника, вступил с ним в поединок. Автомат украинского военного дал осечку. Танкист не растерялся. Метнул в противника кусок бетона и, пока тот уворачивался, подошел к нему вплотную, обезвредил ударом по голове и вынудил сдаться.

Удачным выдался день и у наших операторов ударных беспилотников. Сначала дрон заглянул в гости к ВСУ в недавно оборудованный блиндаж. А затем другой беспилотник лишил боевиков пикапа.

Успехи, которые ежедневно демонстрируют наши бойцы на всех фронтах, не остаются незамеченными. За самоотверженность, героизм и успешное выполнение задач, сопряженных с риском для жизни, военнослужащих наградили медалями "За отвагу" и Жукова прямо на боевых постах в зоне проведения специальной военной операции. А сразу после торжественной церемонии все бойцы вернулись к выполнению боевых задач.