Мишустин рассказал о развитии нефтяной и угольной отраслей

Россия занимает лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов, даже несмотря на санкции. И расширяет логистические маршруты в направлениях дружественных государств. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии правительства.

С начала года ТЭК запустил национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". В его рамках будут внедрять передовые отечественные решения. Они позволят нашим компаниям быстрее завершить модернизацию производств.

Премьер также обратил внимание на ситуацию с ценами на продукты глубокой переработки сырья и товаров нефтехимии. В России они существенно ниже, чем в большинстве стран. И это позволяет сохранять конкурентоспособность отечественной экономики. Хорошие перспективы и в угольной отрасли. Но необходимо решить задачи в сфере логистики.