Мишустин рассказал о развитии нефтяной и угольной отраслей

Россия занимает лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов, даже несмотря на санкции. И расширяет логистические маршруты в направлениях дружественных государств. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии правительства.
С начала года ТЭК запустил национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". В его рамках будут внедрять передовые отечественные решения. Они позволят нашим компаниям быстрее завершить модернизацию производств.
Премьер также обратил внимание на ситуацию с ценами на продукты глубокой переработки сырья и товаров нефтехимии. В России они существенно ниже, чем в большинстве стран. И это позволяет сохранять конкурентоспособность отечественной экономики. Хорошие перспективы и в угольной отрасли. Но необходимо решить задачи в сфере логистики.
Мишустин: Особое внимание мы уделяем нефтяной отрасли. На этот сектор приходится около 20% валового внутреннего продукта страны. Объемы ежегодных инвестиций здесь превышают 5 трлн рублей, что также способствует развитию и большого количества смежных сфер. Предстоит серьезная работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Также будем расширять и разработку месторождений в новых регионах. Теперь об угольной отрасли. Президент отмечал, что она по‑прежнему имеет большие перспективы развития. При этом запасы собственных ресурсов у других стран, в том числе государств Юго-Восточной Азии, не так велики. Это открывает хорошие возможности для наращивания своих поставок на ключевые внешние рынки.