Чудеса прозрения - и вспомни, кто твой сосед. Общеевропейский психоз по поводу близкой российской агрессии пока не идёт на спад, но некоторые европейцы вдруг начали демонстрировать чудеса здравомыслия. Не очень-то веря в войну с Россией.

"Мы в Финляндии должны морально подготовиться к тому, что в будущем отношения будут снова возрождаться на политическом уровне. Пока мы не можем сказать, когда именно", - сказал Александр Стубб, президент Финляндии.

Александр Стубб словно бы с робкой надеждой делится потаённым. Ну как быть горячим финским парням, которые возвели забор на границе с Россией, протяженность которой 1350 километров. С таким соседом лучше дружить. После начала украинского конфликта Финляндия влилась в НАТО. Украина стала никому не выгодна.

Правдивая оговорка министра иностранных дел Украины Сибиги по поводу договора об эксплуатации украинских недр. Киев снова разгневал Трампа, выдвинув условия для заключения документа о добыче редкоземельных металлов.

Вкусный пряник в виде перспектив вступления в Альянс от Киева спрятали. Собственно, торг по поводу украинского конфликта показывает в режиме нон-стоп, что Украина уже не очень-то и нужна. Со своими вечными виражами и попытками выпросить больше денег, больше оружия. Дискуссия вокруг Украины сейчас главным образом сводится к тому, кто будет содержать этот режим - европейцы? Или Америка поучаствует?

К тому же, оказалось, что русские верны своим интересам и не спешат распахнуть объятия всем, кто произнесёт слово "переговоры". Поконкретнее надо, товарищи из западного клуба. А то у вас в действительности всё не так, как на самом деле.