Власти Франции начали новое расследование против Марин Ле Пен

Французские власти инициировали новое расследование в отношении лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, уже осужденную по делу о хищении средств Европарламента. Об этом рассказал во вторник, 1 апреля, информированный источник.

Как заявил собеседник Agence France-Presse, новое расследование началось "после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора".

При этом министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выразил надежду на то, что апелляция Марин Ле Пен, если она будет подана, будет рассмотрена "в наиболее разумные сроки", а дата процесса будет назначена апелляционным судом "в независимой манере" (цитата по РИА Новости).

Ранее Марин Ле Пен заверила, что не позволит нынешним французским властям "устранить себя таким способом" и будет бороться, подав апелляцию. При этом политик отметила, что "с первых часов этого процесса я понимала, что нас будут судить в максимально предвзятой манере".

Между тем сын американского лидера Дональд Трамп-младший, комментируя вердикт в отношении Марин Ле Пен, заявил, что Европа пытается доказать, что мнение о ней вице-президента США Джей Ди Вэнса верно — тот упрекал руководство стран ЕС в боязни собственных избирателей.