В США рассказали, что сделает Трамп для переизбрания на третий срок

Дональд Трамп заявил, что намерен переизбраться на третий президентский срок. Это высказывание главы Белого дома прокомментировал спикер палаты представителей Майк Джонсон.

По его словам, у Трампа действительно есть способ в третий раз занять кресло президента США, но для этого потребуется внести изменения в Конституцию Америки.

"Я всем говорю, читайте Конституцию, есть конституционный путь. Придется изменить конституцию, так что это высокая планка", — объявил Джонсона в эфире телеканала NBC, отметив, что по его информации, Трамп "признает конституционные ограничения".

Ранее президент США рассказал о существовании методов обхода 22-й поправки Конституции, которая запрещает занимать пост главы государства более двух сроков. Трамп отметил, что многие его сторонники поддерживают идею его переизбрания, но конкретные детали отказался раскрывать.