Белый дом: Трамп недоволен лидерами России и Украины

Американские власти продолжают взаимодействовать как с россиянами, так и с украинцами в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала во вторник, 1 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам американской чиновницы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "продолжает быть очень и очень вовлечен лично в эту тему каждый день". Левитт отметила, что Трамп "недоволен" лидерами обеих сторон украинского конфликта, однако по-прежнему стремится положить конец военным действиям.

Также Левитт подтвердила, что Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию — именно это государство источники называли в качестве наиболее вероятного места личной встречи президентов США и России. Однако сведений о программе визита Трампа в Саудовскую Аравию Белый дом не привел, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новую встречу делегаций Москвы и Вашингтона посвятят ликвидации раздражителей в российско-американских отношениях, а также нормализации двусторонних контактов.

Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа требует установить дедлайн в переговорах по Украине — определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня, поскольку "мы не можем вечно ждать".