ПВО сбила за ночь более 90 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. ПВО сбили за ночь 93 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона было уничтожено над территорией Ростовской области, два – над Белгородской областью. Над Курской областью дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 беспилотных летательных аппаратов.

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате атаки вражеских беспилотников на Курск обломки сбитого дрона упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы взрывотехников. Обошлось без пострадавших.