Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Виктор Комаров в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи в ходе выполнения боевых задач уничтожил два пулемётных расчёта и пехоту ВСУ. Обнаружив вражеский FPV-дрон, Виктор ликвидировал его. А затем занял новую позицию и открыл огонь по боевикам. Противник понес серьёзные потери и отступил.

Рядовой Кирилл Пономарёв во время штурма вражеского опорного пункта попал под артобстрел, но быстро сориентировался и вывел свою группу в безопасное место. Оказав помощь двум раненым товарищам, Кирилл организовал их эвакуацию в полевой госпиталь. По окончании обстрела наши военные вышли в тыл боевиков и, застигнув их врасплох, уничтожили технику и часть живой силы ВСУ. Враг отступил.