Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым. Об этом во вторник, 1 апреля, рассказали в командовании армии США в Европе и Африке.

Таким образом, погибли все четверо солдат — участников учений НАТО в Литве. Они угодили в болото в бронетранспортере и не сумели выбраться. Поиски продолжались несколько дней.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя случившееся, сравнила эту трагедию с "бескорыстной жертвой", которую военнослужащие США приносят, "рискуя жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность" своей страны (цитата по РИА Новости).

Ранее глава литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис заявил, что болото, в которое угодил американский бронетранспортер во время учений НАТО на территории Литвы, вообще не было отмечено на государственных картах.

Между тем в зоне специальной операции продолжают гибнуть иностранные наемники, примкнувшие к украинским националистам. Власти Швейцарии признали, что расследуют 14 уголовных дел в связи с участием своих граждан в боях на стороне Вооруженных сил Украины.