Елена Малышева о пережитой трагедии: "Самые страшные часы жизни"

Елена Малышева рассказала трагическую историю о покойном отце. Он несколько лет страдал от болезни Альцгеймера.

Папы известной телеведущей не стало 15 лет назад. Перед смертью он перестал узнавать родных и мог потеряться, стоило ему выйти на улицу одному. Это была настоящая трагедия, которая изматывала всю семью. Однажды мужчина ушел из дома и пропал. Близкие сбились с ног, пытаясь его найти.

Тогда телеведущая не знала, что делать и к кому обратиться. Но в сложный и момент на выручку Малышевой пришли ее коллеги.

"Это были самые страшные часы жизни у нас в семье, когда в февральский мороз безуспешно искали папу и понимали, что не найдем", — поделилась звезда Первого канала.

Телеведущей помог лично Константин Эрнст, сюжеты о потерявшемся родителе теледоктора показали в эфире. "Мы нашли моего папу, живого и здорового. Никогда не смогу отблагодарить за это всех наших ребят. Но просто знаю, что я с ними и в радости, и в горе. Навсегда", — цитирует 7Дней Малышеву.