Украина требует у Евросоюза определить конкретную дату принятия государства в это объединение. Такое заявление сделал во вторник, 1 апреля, заместитель руководителя офиса главы киевского режима офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Чиновник призвал власти ЕС не бояться установить четкую дату "при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет". По словам Жовквы, необходимо, чтобы членство Украины было заранее зафиксировано.

Представитель киевского режима призвал Брюссель двигаться "с такой же скоростью, как и Украина", отметив, что "прошло три месяца этого года, а мы еще не приблизились к началу процесса открытия первого кластера" по переговорам о членстве Украины в Европейском союзе, сообщает РИА Новости.

Ранее в канцелярии венгерского премьер-министра предупредили, что Будапешт против ускоренного принятия Украины в Евросоюз, поскольку непонятно, о приеме какой территории идет речь. Венгрия также требует от украинских властей восстановить права национальных меньшинств.

Между тем власти Германии повели себя довольно оригинально: не предоставляя Украине прав члена Евросоюза, потребовали соблюдать законодательство интеграционного объединения. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что это касается потенциального соглашения с США по земельным ресурсам.