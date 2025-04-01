Сергей Лазарев повысил гонорар за частный концерт до 8,5 млн рублей

Один из самых востребованных российских артистов Сергей Лазарев поднял цены на частные концерты. Теперь, чтобы позвать исполнителя хита "Снег в океане" на свой праздник, придется выложить 8,5 миллиона рублей.

"Если, конечно, какие-то сборные солянки, я думаю, чуть поменьше будет. Раньше у него гонорар составлял 6,5 миллиона рублей. Сережа сейчас является одним из самых востребованных артистов нашей эстрады, любимец всех девушек", — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Музыкальный деятель отметил, что Лазарев большой трудяга, а высокий гонорар вполне оправдан, ведь гастрольный график у певца настолько плотный, что ради частных шоу Сергею придется работать без выходных. По данным Дворцова, каждый месяц Лазарев дает десятки концертов по России и за границей, пишет портал "Страсти".